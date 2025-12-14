График отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Житомирской области доставит определенные бытовые неудобства для местных жителей.

График отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Житомирской области охватит несколько населенных пунктов, включая облцентр, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Житомирской области будет введен через плановые ремонтные работы.

Так, 17.12 в селе Топоры запланированы регламентные работы, которые потребуют временного прекращения газоснабжения.

Кроме того, 17.12 в селе Новые Белокоровичи газоснабжение будет временно приостановлено на нескольких локациях. В список попали ул. Довженко, ул. Зеленая и пер. Зеленый.

В селе Лугины перечень адресов, где 17.12 будет прекращено газоснабжение, значительно шире:

ул. Независимости 58, 62, 66, 68 и 68 А, а также ул. Базарная 3. Отдельно указанные ул. Липницкая, ул. Лесная, пер. Липницкий, ул. Сосновый Бор, ул. Варшавская, ул. Трипольская, ул. Зеленая, ул. Огиенко, ул. Стуса и ул. Пчелки.

Также в городе Андрушевка без голубого топлива 17:12 останутся жители нескольких улиц. Речь идет об ул. Шевченко, ул. Садовую и ул. Школьную. Здесь специалисты будут выполнять запланированную проверку и обслуживание сетей.

Житомир также вошел в список. Неудобства придется терпеть 17.12 по адресам: ул. Шевченко 84, 90, 92 и 94, а также по ул. Покровской 127 А и 135.

Так что местным советуют учитывать график отключения газа на неделю с 15 по 21 декабря в Житомирской области при планировании быта.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Экологическая катастрофа под Житомиром: инспекторы обнаружили гигантскую стихийную свалку площадью более 1000 "квадратов".

Также Politeka сообщала, впервые на Житомирщине: школьники присягнули стать "Омбудсманами" и защищать права детей.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Житомире: платить придется по-другому, что изменилось.