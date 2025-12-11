Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком отключения света в Житомирской области на 12 декабря.

В Житомирской области на 12 декабря введены плановые графики отключения электроэнергии, касающиеся отдельных населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

Энергетики объясняют, что временные перерывы в электроснабжении необходимы для проведения технических и ремонтных работ на сетях. Эти меры направлены на поддержание стабильной и безопасной работы системы электроснабжения.

Согласно официальному графику, в селе Йосипивка электроэнергия будет отключена 12 декабря с 09:00 до 17:00. Ограничения будут действовать по указанным адресам:

Гагарина 1

Житомирська 165, 169, 181, 183, 187, 189, 191

М. Стахивськои 11, 13, 19, 2, 21, 3, 7

Петривського 22

Шляхетна 33, 65, 73

В населенном пункте Малин также предусмотрены обесточивание в промежутке с 09:00 до 17:00, которые охватят ряд улиц, включенных в плановый список:

Барвинкова 10, 11, 11-1, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 32-2, 34, 36, 4 8, 9

Бондарык 6

Виктора Михайленко 4, 5

Героев Крут 20, 23, 28, 29, 30, 30а, 30б, 33, 35, 37, 41, 45

Героев Холодного Яра 11, 12, 14, 9

Пляжна 3, 4, 5, 5/1, 6, 7/4, 8

Шевченко 109, 74, 76, 80, 82, 88, 93

Героев Крут 10/1, 11, 12, 13, 14, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9

В населенном пункте Дивочкы поставка света будет прекращена с 9:00 до 17:00 в связи с работами на электросетях. Выключение коснутся отдельных домов, указанных в сообщении:

Л.Украинки 34, 4

Шевченка 10, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 23, 5, 6, 9

Молодижна 3

ул. Тараса Шевченко 1,14,2-А

Кроме того, в населенном пункте Романивка на 12 декабря запланированы дополнительные отключения с 09.00 до 17.00. Причина — техническое обслуживание сетей, также предусматривающее временное обесточивание по определенным адресам:

Центральна 16, 19, 20, 31, 52, 55, 6, 64, 66, 7,31,62а

Шевченка 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 7, 8

Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиком отключений, подготовить альтернативные источники освещения и зарядить необходимые устройства.

Актуальные списки отключений и точные адреса доступны на официальном сайте «Житомироблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Экологическая катастрофа под Житомиром: инспекторы обнаружили гигантскую стихийную свалку площадью более 1000 "квадратов".

Также Politeka сообщала, впервые на Житомирщине: школьники присягнули стать "Омбудсманами" и защищать права детей.

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Житомире: платить придется по-другому, что изменилось.