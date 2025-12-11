Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области становится настоящим спасательным кругом для многих граждан из числа уязвимых категорий.

Правительство утвердило программу разовых выплат в рамках пакета «Зимняя поддержка», которая предусматривает денежную помощь для ВПЛ в Киевской области, сообщает Politeka.

Кабмин утвердил, что денежная помощь в Киевской области предоставляется в размере 6500 грн на каждого ребенка, ВПЛ, одинокого пенсионера и других категорий лиц, нуждающихся в дополнительной поддержке в зимний период 2025/26 года.

Средства предоставляются единовременно. Важно, что их можно тратить исключительно на одежду, обувь и лекарственные средства. Оплата производится безналично через специальные счета, перевод или снятие наличных денег невозможно.

Программа включает три категории граждан. Первая группа включает детей под опекой, попечительством или в семейных формах воспитания, которым на 1 ноября 2025 года не исполнилось 18 лет и получают государственную поддержку на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Также к этой категории относятся малыши из детских домов семейного типа и приемных семей, включая детей с инвалидностью, при условии получения государственной социальной поддержки. Вторая группа – внутренне перемещенные дети, ВПЛ с инвалидностью I группы и одинокие пенсионеры.

Выплата назначается несовершеннолетним из числа переселенцев, получавших поддержку на проживание по состоянию на 1 ноября 2025 г., а также лицам с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц.

Одинокие пенсионеры в Киевской области получат денежную помощь, если их пенсия с учетом надбавки по уходу не превышает 9444 грн.

Третья группа – малыши из малообеспеченных семей, получающих государственную социальную поддержку в соответствии с действующим порядком для малообеспеченных семей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.