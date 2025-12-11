В приложении EDnipro ввели новую систему оплаты проезда в Днепре и обновили авторизацию.

Новая система оплаты проезда в Днепре внедрена с целью ускорить покупку билета в общественном транспорте, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает EDnipro.

В приложении EDnipro ввели новую систему оплаты проезда в Днепре и обновили авторизацию, поэтому у некоторых пользователей временно возникают трудности. Специалисты объясняют: в девяти случаях из десяти сбой связан именно с обновлением системы, поэтому проблему можно быстро устранить.

Прежде чем волноваться или обращаться в службу поддержки, рекомендуют выполнить два базовых шага:

Проверьте, установлена ​​ли последняя версия приложения.

Повторно пройти авторизацию по телефону.

Обычно после этого оплата начинает работать корректно.

У пользователей есть два основных варианта оплаты — с помощью QR-кода или через сервис «Транспорт».

1. через QR-код на главной странице

Чтобы воспользоваться этим вариантом, необходимо открыть приложение и нажать кнопку QR-scanner на главной странице. После этого следует отсканировать QR-код, расположенный в транспортном средстве, и подтвердить оплату через Apple Pay или Google Pay. Этот способ считается самым быстрым и удобным для пассажиров.

2. через сервис «Транспорт»

Для этого необходимо перейти к соответствующему сервису в меню приложения и выбрать функцию QR-scanner. Далее пользователь может либо отсканировать код в транспорте, либо перейти в раздел Мой проездной, чтобы приобрести проездной абонемент. После сканирования QR-кода оплата также производится через Apple Pay или Google Pay.

Благодаря обновленной системе приложение продолжает работать стабильно, а функции оплаты становятся более доступными и простыми для всех пользователей.

