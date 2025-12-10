Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области означает, что местным жителям приходится выделять больше денег на оплату ЖКУ.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось не всех, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном Телеграмм-канале Лозовского горсовета, в Лозовской общине для бюджетных учреждений и других потребителей куб воды стоит 60,70 грн. Для жителей общины пока стоимость осталась неизменной.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области связано с удорожанием закупочной воды. Руководитель КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко пояснил, что цена от поставщика, КП "Харьковводоканал" выросла до 17,66 гривны за кубометр.

Поэтому предприятие ежемесячно несет дополнительные расходы около 800 тысяч гривен, и чтобы избежать убытков, расценки пришлось пересмотреть. При этом абонплата и стоимость водоотвода остаются без изменений, добавили в горсовете.

Разницу в ценах по-прежнему планируют компенсировать из бюджета. Аналогичная ситуация на КП "Тепловодосервис": население не почувствует рост стоимости, а предприятие будет обращаться за компенсацией из бюджета.

В то же время повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось и Высочанского общества. Здесь с апреля также действуют новые цены на водоснабжение и водоотвод. Стоимость первого составляет 52 гривны за кубометр, а водоотвод – 38,56.

Причины роста цены объясняют ростом затрат на электроэнергию, оплату труда и износом сетей. Жителям, которые не могут оплачивать ЖКУ по новым расценкам, советуют обращаться за субсидиями. Это позволяет избежать финансовых затруднений и сохранить доступ к необходимым ЖКУ.

