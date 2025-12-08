У жителей нескольких общин Киевской области в период с 9 по 12 декабря ожидаются временные неудобства, связанные с введением временного графика отключений газа.

График отключения газа с 9 по 12 декабря в Киевской области будет введен из-за ремонтов на газовых сетях, сообщает Politeka.

Местный филиал ООО "Газораспределительные сети Украины" проинформировал, что из-за плановых ремонтов в определенных населенных пунктах не будет газоснабжения.

График отключения газа с 9 по 12 декабря в Киевской области предусматривает неудобства для жителей Березани. Работы там начались еще 8.12 в 08:30 и продлятся до 17:00 9.12.

Газоснабжения временно отсутствует на улицах Королева, Рассветной и Яготинской. Жителей призывают закрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ.

Далее ремонтные бригады продолжат плановые мероприятия в Броварском отделении. С 10.12 до 12.12 без голубого топлива останется село Победоносец.

Работники отмечают важность соблюдения требований безопасности и отмечают, что обязательно нужно перекрыть краны перед всеми газовыми приборами. Подачу обещают возобновить сразу после завершения работ, когда сеть будет проверена.

Таращанское отделение также сообщило о двух датах, когда работа газовых сетей будет ограничена. В селе Гайворон бытовые неудобства местных будут действовать 9.12.

Потребителям, как и в других общинах, напомнили о необходимости перекрытия кранов, чтобы обеспечить безопасное возобновление газоснабжения после завершения работ.

На следующий день, 10:12, во временные ограничения попадет Косовка. Специалисты будут работать на сетях в течение дня, потому жителям нужно заранее подготовиться к отсутствию голубого топлива.

Поэтому местным советуют учитывать график отключения газа с 9 по 12 декабря в Киевской области при планировании своего быта.

