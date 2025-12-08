Дефицит овощей в Днепропетровской области в этом сезоне затронул популярную культуру, которую традиционно используют для салатов, сообщает Politeka.

Речь идет о постепенно ставших дефицитными помидорах и демонстрирующих рост стоимости. Тепличные томаты дорожают из-за сокращения сбора урожая в специализированных хозяйствах. Уменьшенный объем предложения создает значительное давление на рынок, а дополнительным фактором выступает сезонность: продукция по открытому грунту поступает в меньших объемах, ведь пик полевого производства уже истек. Это оказывает прямое влияние на дефицит овощей в Днепропетровской области.

Ежедневные наблюдения свидетельствуют, что только за последние семь дней тепличные помидоры подорожали примерно на 14%. В настоящее время производители реализуют товар в диапазоне от 35 до 55 гривен за килограмм (0,85-1,33 доллара). Уровень стоимости зависит от калибра, качества и размера партий.

Представители тепличных комбинатов подчеркивают, что повышение отпускных цен объясняется активизацией спроса. Крупные торговые сети и оптовые компании увеличили закупки, что дополнительно повлияло на ценовую ситуацию. В то же время, рост наблюдается и на грунтовые томаты из-за завершения сезона их выращивания.

Несмотря на всеобщее подорожание, эксперты обращают внимание: тепличные помидоры остаются относительно доступными. Это частично смягчает влияние рыночных изменений на покупателей, которые ищут оптимальные варианты приобретения.

Следовательно, дефицит овощей в Днепропетровской области продолжает определять ситуацию на рынке. Рост спроса, сокращение урожая и сезонные факторы заставляют потребителей внимательно планировать покупки и рассматривать доступные альтернативы в рамках предлагаемого ассортимента.

Источник: EastFruit.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.