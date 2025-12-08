Украинские семьи заметили, что привычный поход в магазин существенно сказывается на кошельке из-за подорожания продуктов в Киевской области.

Подорожание продуктов в Киевской области заметно больше, чем в других регионах, сообщает Politeka.

Как информируют в Госстате, на фоне всеобщей инфляции и новых экономических вызовов подорожание продуктов в Киевской области стало предсказуемым.

Город с крупными торговыми сетями и высокой арендной платой реагирует на изменения рынка почти мгновенно. Именно поэтому новые ценники на привычные товары появляются раньше других регионов.

Стоимость продовольственной корзины изменяется из-за целого ряда факторов, среди которых высокая себестоимость производства, логистические риски, сезонные расходы и влияние валютного курса.

Официальные данные Госстата подтверждают продолжающийся с начала осени стремительный рост цен. Наиболее заметно выросли в цене яйца, растительное масло, молочка и мясо. Для многих семей именно эти позиции являются основой ежедневного рациона, поэтому колебания их стоимости особенно болезненны.

Постоянный спрос на молочные изделия и мясо поддерживает их стабильный рост. Производители объясняют это высокой себестоимостью кормов, затратами на энергоносители и сложностью зимней логистики.

В столице это проявляется быстрее, ведь расходы на доставку формируются с учетом более дорогого горючего, страхования перевозок и рисков перебоев в энергосистеме.

Эксперты отмечают, что предпраздничный период лишь усилит спрос, что еще сильнее скажется на стоимости популярных товаров.

Яйца обычно называют самой взрывной категорией. Сокращение поголовья, высокая стоимость кормов и сезонный спрос создают дефицит, сразу отражающийся на ценниках.

В магазинах Киевской области особенно видно подорожание фермерских продуктов, которые в предпраздничный период могут прибавлять в цене чуть ли не еженедельно. Далее за динамикой следуют уже значительно вросшие молоко, сметана и твердые сыры и с большой вероятностью продолжат движение вверх.

