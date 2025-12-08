Это дополнительная денежная помощь для ВПЛ в Сумской области, которую правительство приняло недавно, стремясь стимулировать экономическую активность.

Недавно Правительство ввело дополнительную денежную помощь для ВПЛ в Сумской области, так называемую "седьмую" выплату, сообщает Politeka.net.

В частности, для внутренне перемещенных лиц, официально трудоустроенных или осуществляющих предпринимательскую деятельность, введен новый формат государственной поддержки — так называемую «седьмую» выплату.

Это дополнительная денежная помощь для ВПЛ в Сумской области, которую правительство приняло недавно, стремясь стимулировать экономическую активность переселенцев и одновременно поддержать их финансово.

Этот вид помощи предназначен для тех внутренне перемещенных лиц, которые в последнем месяце получения стандартного пособия на жительство подтвердили факт официальной работы, ведения профессиональной деятельности или функционирования как физическое лицо-предприниматель. Речь идет о необходимости документального подтверждения своей занятости, что может быть осуществлено несколькими способами.

В частности, право на получение «седьмой» выплаты будут иметь те ВПЛ, которые:

уплатили обязательные платежи и взносы в систему общеобязательного государственного социального страхования, зафиксированных в государственном реестре застрахованных лиц;

могут предоставить справку с места работы, подтверждающую факт уплаты единого социального взноса;

или имеют копию принятой Государственной налоговой службой декларации плательщика единого налога, удостоверяющего их предпринимательскую деятельность.

После представления необходимых документов, Пенсионный фонд Украины автоматически проверяет информацию в государственных реестрах. Если данные подтверждают факт работы или предпринимательской деятельности, дополнительная выплата будет начислена автоматически без необходимости дополнительных обращений.

В то же время, если этого не произошло по техническим или другим причинам, переселенцам рекомендуют обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда для уточнения информации и решения вопроса на месте.

Источник: Comments.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: кто из украинцев в приоритете на предоставление выплат.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на ЖКХ в Сумской области: кому придется платить в разы больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: как подать заявку на выплаты, подробная инструкция.