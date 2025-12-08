Графики отключения света в Полтавской области на 9 декабря могут бездействовать, если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации.

Введены графики отключения света в Полтавской области на 9 декабря из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «Полтаваоблэнерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому были составлены графики отключения света в Полтавской области на 9 декабря. Некоторым украинцам нужно быть готовыми к 9-часовым отключениям. Ограничения будут введены в населенном пункте Клюсивка с 08:00 до 17:00 на улицах:

Вильхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Жывыливська (б. 6),

Красноармийська (б. 7),

Молодижна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

Шкильный (б. 7),

Ювилейный (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

Также не будет электроэнергии в селе Зачепыливка с 10:00 до 16:00 на улице:

8 Березня (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8),

Берегова (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 25 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47),

Бузкова (б. 1, 1А, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

Дорожна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Козацька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 36, 38),

Кругла (б. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13),

Лисна (б. 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20),

Миру (б. 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 44 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 7 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 100 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

Пищана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 1, 1 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 33, 4

Шкильна (б. 1, 5, 5А, 7, 9, 10).

Возможные перерывы в электроснабжении пройдут в населенном пункте Воронькы с 09:00 до 15:00 по адресу:

Перемогы (б. 1, 5, 7, 11, 11а, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 7 83, 85, 89, 91),

Садова (б. 16, 18, 18/1, 22, 24, 24а, 26, 34, 38, 40, 42).

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут с 9 до 15:00 в пгт.Чорнухы по адресам:

Базарна (б. 1, 5, 7),

Богдана Вязовського (б. 8, 10, 11, 13),

Будивельныкив (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11а, 15),

Вышнева (б. 2, 2ПУСТ, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 30, 32),

Максыма Аранчия (б. 2, 3, 7, 9а, 11),

Мележыка (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Мыру (б. 28, 40),

Незалежности (б. 2),

Перелета (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 21),

Сковороды (б. 13, 17),

Стовпова (б. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62а, 62 А, 62б, 64, 66, 68, 70, 72),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23, 29),

Шевченка (б. 2).

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт "Полтаваоблэнерго": Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы "Полтаваоблэнерго", где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

Обратите внимание: Если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации, графики могут не действовать.

