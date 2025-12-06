Переселенцам предоставляют жилье, трудоустраивают, предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве можно получить благодаря работе гуманитарной организации «ВПЛ Украины», сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

ОО «ВПО Украины» в сотрудничестве с местными властями, представителями бизнеса и общественности, международными благотворительными и финансовыми организациями обеспечивает переселенцам достойную жизнь: предоставить жилье, трудоустроить, предоставить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Центр находится по адресу: ул. Соборности, 14. График работы Пн-Пт 10:00-16:00. Суббота и воскресенье.

Гуманитарная поддержка

При содействии партнерских благотворительных организаций внутренне перемещенные лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, получают необходимые продукты питания, моющие и гигиенические средства. Также оказывается помощь в оформлении заявок на гуманитарную помощь от других фондов и структур, работающих в этом направлении.

Юридическое сопровождение

Для переселенцев организованы профессиональные юридические консультации, в ходе которых специалисты разъясняют основные нормы законодательства о статусе переселенца, порядке оформления документов для получения государственных выплат и других видов социальной поддержки. При необходимости специалисты помогают восстановить утраченные документы и способствуют защите прав граждан, вынужденно изменивших место жительства.

Информационная поддержка

Переселенцы регулярно получают актуальную информацию об обновлениях в законодательстве, касающихся ВПЛ. Им предоставляют сведения о доступных государственных программах в сфере образования и трудоустройства, цифровых сервисах, чат-ботах и ​​других инструментах, призванных облегчить процесс адаптации и лучшей интеграции в новое общество.

Содействие трудоустройству

Организация оказывает помощь в поиске работы, разъясняет возможности государственных программ занятости и особенности трудового законодательства. Консультанты сопровождают переселенцев на всех этапах – от составления резюме и поиска вакансий до адаптации на новом рабочем месте.

Поддержка в решении жилищных вопросов

Специалисты помогают найти временное или постоянное место жительства, координируют поселения в центры компактного размещения и информируют о государственных и международных жилищных программах, доступных для внутренне перемещенных лиц.

Медицинская и оздоровительная помощь

Для переселенцев организуются учебные мероприятия по медицинской помощи, тренинги, направленные на поддержание физического и психологического здоровья. Также предоставляется информация о программах бесплатного обеспечения медикаментами и другими медицинскими услугами, которые могут получить внутриперемещенные лица.

