ДТЭК предупредил, какие графики отключения света в дополнение к стабилизационным будут действовать в Киевской области 5 декабря 2025 года.

В Киевской области в пятницу, 5 декабря 2025 года, снова будут применять дополнительные локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Речь идет именно о локальных обесточениях, связанных с проведением профилактических работ в электросетях региона, которые должны повысить надежность электроснабжения и обезопасить от возможных аварийных ситуаций.

В частности, по данным ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", дополнительные графики отключения света 5 декабря будут применяться в пределах Кагарлыкской городской территориальной общины. С 9:00 до 16:00 там без электроэнергии частично останутся жители сел Расавка (Слободская), проживающие на улице Шевченко, и Халча (ул. Подлесная, Центральная), пишет Politeka.

В с. Красное Узинской городской территориальной общины ограничения электроснабжения в пятницу будут действовать с 9:00 до 15:00 для домов по ул. Слобода и Центральная.

Также дополнительные графики отключения света 5 декабря в Киевской области коснутся Великодымерского поселкового территориального общины, а именно таких населенных пунктов:

Михайловка (Зоряная, Набережная, Центральная) – с 8:00 до 18:00;

Богдановка (Гаевая, Олимпийская) – с 9:30 до 15:30;

Гоголев (Остапа Вишни, Гоголя, Кладыжинская, Котляревского, Черняховского, Черных Запорожцев, пер. Гоголя, Черных Запорожцев, Кладыжинский) – с 9:30 до 15:30.

