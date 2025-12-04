ДТЭК предупреждает жителей Одесской области о дополнительных графиках отключения света продолжительностью 11-12 часов на пятницу, 5 декабря 2025 года.

В некоторых населенных пунктах Одесской области в пятницу, 5 декабря 2025, будут действовать дополнительные локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждает о плановых профилактических работах в электросетях Васильевской сельской территориальной общины, запланированных на 5 декабря, из-за которых там применят специальные графики отключения света.

По данным энергетиков, с 8:00 до 20:00 без электроэнергии частично останутся жители села Калчева, проживающие в домах по улицам Бундева Минко, Касапская, Мира, Лесная, Молодежная, Пушкина, Садовая, Спортивная, Степная, Центральная, Чкалова, Чкалова, Школьная и переулку Бессарабский, пишет Politeka.

Также дополнительные обесточения в пятницу запланированы в пределах Болградской городской территориальной общины. Там так же с 8:00 до 20:00 ограничения электроснабжения будут действовать в селе Железнодорожное по ул. Бессарабская, Защитников Украины, Константина Карагеза, Макляка, Школьная, Покровская.

Кроме того, графики отключения света в Одесской области 5 декабря также коснутся Петровировской общины - с 8:00 до 19:00 без электроснабжения останутся жители сел Петровировка (Центральная, Вишневая, Волошкова, Уютная, Ивана Франко, Куяльницкая) и Лозоватовка (Центральная).

