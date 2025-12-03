В любой момент могут ввести стабилизационные и аварийные графики отключения света в ноябре в Черниговской области.

В части населённых пунктов будут действовать графики отключения света в Черниговской области на 4 декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.



В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Черниговской области на 4 декабря. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи ограничения введут уже в населенном пункте КОРОП с 08:00 до 17:00 по адресу:

1-ша Залывна 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9;

2-га Залывна 10, 11, 14, 16, 18, 4, 6, 8;

Архитектурна 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Берегова 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 8, 9;

Воздвыженська 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9;

Вознесенська 10, 14, 16, 18, 2А, 4А, 6, 6В, 6Д, 6Ю;

Грушевського 1, 11, 3, 5, 7, 9;

Дачна 10, 11, 12, 13, 15, 19, 1А, 1Б, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8А;

Затышна 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8;

Ивана Табирци 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 5/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5А/1, 6, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 7/1, 72, 74, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 85А, 89, 89А, 9, 92, 93/1;

Кыбальчыча 20, 22, 35, 39, 4, 6;

Киивська 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 63, 65, 65А, 67, 71, 71/1;

Кибальчыча 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 7, 9;

Комунальна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 5, 6, 9;

Коцюбинського 1, 2, 3, 4, 5;

Краснопильська 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 4/1, 6, 7, 8, 9;

Лыса Гора 1;

Лисова 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8;

Лугова 1, 10, 12, 14, 15, 1А, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А;

Маршала Руденка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Мыру 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А;

Садова 9;

Серова 3, 4, 5, 6;

Успенська 2;

Чернигивська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15/16А, 15/8, 15/8А, 17, 18, 19, 19/1А, 19/7А, 19/8А, 1А, 2, 20, 2/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 5, 50, 52, 53, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 7, 8.

Возможны также перерывы в электроснабжении в городе ОСТЕР с 10 до 16 часов. Ограничения затронут следующие адреса:

Беца 1, 3, 5, 6, 8;

Будивельныкив 29, 31, 33, 33Б, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54;

Зайцева 49А;

вулиця Олега Васюка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 7, 8, 9;

Шевченка 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Ярослава Мудрого 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68А.

Кроме этого с 9:30 до 17:00 из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет электричества в населенном пункте ПАРХЫМИВ на улице Травнева 34.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке .

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

