Жителей города призывают учесть временные ограничения при планировании поездок и отнестись с пониманием к ограничениям движения транспорта во Львове.

Ограничение движения транспорта во Львове введено из-за ремонтных работ, которые будут проходить в городе в течение 17 дней, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

По данным департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, со 2 декабря и до 19 декабря включительно в городе будет временно перекрыто движение частного транспорта по улице Замковой.

Ограничение движения транспорта во Львове касается отрезка от улицы Ужгородской до улицы Кривоноса. На этом участке по заказу Галицкой районной администрации будут проводить ремонт дорожного покрытия. Представители городских структур подчеркивают, что эти работы не отразятся на движении общественного транспорта, который будет курсировать в обычном режиме.

В Галицкой районной администрации отмечают, что улица Замковая уже долгое время имеет значительное количество выбоин и требует срочного вмешательства.

Поэтому на проблемных участках, в частности, рядом с лицеем Галицкий, запланировано осуществить текущий ремонт дорожного полотна. Речь идет об асфальтировании поврежденных мест большими картами, что позволит более качественно и дольше сохранить дорожное покрытие. По предварительным прогнозам все работы должны быть завершены в течение двух недель, после чего движение частного транспорта на этой улице планируют полностью восстановить.

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС совместно с Галицкой районной администрацией призывают жителей города учесть временные ограничения при планировании поездок и отнестись с пониманием необходимости проведения ремонтных работ, направленных на улучшение инфраструктуры.

