Гуманитарная помощь пенсионерам в Днепропетровской области направлена ​​на обеспечение тепла, стабильности и минимизации зимней нагрузки на семейные бюджеты.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает многосекторальную поддержку разных групп населения, о чем сообщает Politeka.

Инициатива охватывает Синельниковский и Никопольский районы и ориентирована на людей, относящихся к уязвимым категориям.

Поддержку могут получить граждане с инвалидностью, травмами, тяжелыми или хроническими заболеваниями. Также в программу входят жители в возрасте от шестидесяти лет, беременные женщины, кормящие младенца матери, а также одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей. В список добавлены многодетные семьи, где воспитывают троих или более детей до восемнадцати лет.

В Синельниковском районе предусмотрено обеспечение топливными брикетами жителей Славянского общества. Это решение призвано помочь домохозяйствам, которые отапливают жилье твердым топливом и нуждаются в стабильном ресурсе на зимний период.

В Никопольском районе семьи в селах Заря и Пригородное получат гранты на оплату коммунальных услуг. Для Покровского запланирована выдача топливных брикетов, чтобы местные жители могли подготовиться к холодам и снизить расходы на обогрев.

Участники призывают следить за обновлениями и готовить необходимые документы заранее.

Подробные условия участия и разъяснения по оформлению можно найти на официальной странице «Каритас Донецк в Днепре».

