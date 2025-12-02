Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на забезпечення тепла, стабільності та мінімізації зимового навантаження на родинні бюджети.

Ініціатива охоплює Синельниківський та Нікопольський райони та орієнтована на людей, які належать до вразливих категорій.

Підтримку можуть отримати громадяни з інвалідністю, травмами, тяжкими або хронічними хворобами. Також у програму входять жителі віком від шістдесяти років, вагітні жінки, матері, які годують немовлят, а також самотні батьки, що виховують неповнолітніх дітей. До переліку додано багатодітні родини, де виховують трьох або більше дітей до вісімнадцяти років.

У Синельниківському районі передбачене забезпечення паливними брикетами мешканців Слов’янської громади. Це рішення покликане допомогти домогосподарствам, які опалюють житло твердим паливом і потребують стабільного ресурсу на зимовий період.

У Нікопольському районі родини у селах Зоря та Приміське отримають гранти на оплату комунальних послуг. Для Покровського запланована видача паливних брикетів, щоб місцеві жителі могли підготуватися до холодів і зменшити витрати на обігрів.

Представники організаторів зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на забезпечення тепла, стабільності та мінімізації зимового навантаження на родинні бюджети. Учасників закликають стежити за оновленнями та готувати необхідні документи заздалегідь.

Детальні умови участі та роз’яснення щодо оформлення можна знайти на офіційній сторінці «Карітас Донецьк у Дніпрі».

