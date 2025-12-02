Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области, даже если оно предоставляется конкретному лицу или семье, не переходит в частную собственность.

Некоторые категории населения имеют право получить от государства служебное или социальное бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области, пишет Politeka.net.

Что известно о недоразумении, которое могут получить украинцы.

По закону О жилом фонде социального назначения квартиру могут получить следующие категории населения:

люди с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые не могут проживать в общем жилье

граждане, проживающие в зданиях, признанных аварийными

дети-сироты после окончания учебы, не имеющие собственного жилья

дети-сироты после окончания учебы, не имеющие собственного жилья внутренне перемещенные лица, не имеющие дома на территории, подконтрольной Украине

семьи, в которых имеется жилая площадь на человека менее 7 квадратов

люди с очень низким среднемесячным доходом.

Бесплатное жилье для переселенцев в Киевской области предоставляется только людям, не имеющим ресурсов к существованию или находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто может получить недвижимость вне очереди

По состоянию на 2025 год в первую очередь дом выдается следующим категориям граждан:

семьи погибших военных

реабилитированные жертвы политических репрессий

участники боевых действий, ветераны войны и лица с инвалидностью, полученной в результате войны

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы

дети-сироты и дети с инвалидностью

пострадавшие в результате стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций

многодетные семьи с 5 и более детьми.

Минимальная норма жилой площади для социального жилья составляет 13,65 квадратного метра на человека. В случае необходимости местные власти могут выделить дополнительно до 10 квадратных метров или предоставить отдельную недвижимость в зависимости от обстоятельств. Она может быть в виде отдельной комнаты в коммунальной квартире, полноценной квартиры или частного дома.

Важно отметить, что социальное жилье, даже если оно предоставляется конкретному лицу или семье, не переходит в частную собственность. Государство передает его только в пользование на определенный срок в соответствии с договором социального найма.

Чтобы получить его от государства, необходимо пройти несколько этапов. Сначала следует обратиться в местный орган власти и предоставить документы, подтверждающие право на льготу или свидетельствующие о сложных обстоятельствах. Далее производится проверка условий, после чего комиссия принимает решение о взятии лица или семьи на учет. После этого остается ожидать выделения дома или соответствующей компенсации в порядке очереди.

Источник: 24 Канал.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: кто может обратиться за выплатами, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Харькове: на каких вакансиях предлагают от 30 тысяч в месяц.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харьковской области: каких товаров не хватает на рынке.