Подорожание продуктов в Харьковской области остается ощутимым, поэтому стабилизации расходов в ближайшее время ждать не стоит.

Подорожание продуктов в Харьковской области в ноябре 2025 уже сказывается на расходах местных жителей, сообщает Politeka.

Цены повысились на крупы, овощи и молочную продукцию, что делает ежедневные покупки более затратными и заставляет горожан более тщательно планировать корзину.

Больше всего подорожала гречка. Килограмм сейчас стоит около 42 гривен, в то время как в октябре его продавали за 41. В супермаркетах Auchan предлагают 35 грн, а Megamarket — 55. Подорожание круп заставляет покупателей искать оптимальные варианты.

Молочные изделия тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продают в среднем за 38 гривен, в прошлом месяце — 36. В Metro и Novus пакеты доступны по более низкой цене, в Megamarket — самые дорогие за 38,40.

Среди овощей самый большой скачок показали огурцы. Килограмм стоит 121 грн, что на 28 больше чем в октябре. У Novus продукт продают по 159, у Metro — 83. Эксперты объясняют рост стоимости сезонными колебаниями и повышением логистических затрат.

Особенно заметно подорожал мед – почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Дефицит возник из-за сокращения урожая и ограниченного предложения на рынке, что значительно влияет на ценники в магазинах и рынках.

Специалисты советуют жителям сравнивать цены в разных торговых сетях, пользоваться акционными предложениями и планировать закупки заранее. Подорожание продуктов в Харьковской области остается ощутимым, поэтому стабилизации расходов в ближайшее время ждать не стоит.

Кроме того, в области наблюдается также дефицит продукции. Урожай меда по стране в 2025 году составил всего 25–35% среднегодового показателя, что усугубляет нехватку товара и влияет на цены.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: что изменилось для горожан

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожской области: когда батареи станут теплыми.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Запорожье: на какие детали следует обратить внимание.