Нова система оплати проїзду у Запоріжжі запроваджена у серпні, повідомляє Politeka.

Відтепер пасажири можуть користуватися транспортом без паперових квитків, оплачуючи поїздки за допомогою електронної картки або смартфона. Валідатори, встановлені у тролейбусах, автобусах та трамваях, автоматично списують кошти при проходженні. Картка отримала назву «Січ Загальна» і придбати її можна у касі депо на вулиці Шкільна, 2, або біля головного входу підприємства з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 15:30.

Вартість картки становить 60 гривень. Після активації вона діє на всі маршрути громадського транспорту, а поповнити баланс можливо через термінали EasyPay. Використання електронного носія дозволяє економити час, уникати черг і робить поїздки більш зручними та оперативними. Попит на картку значний, проте система організована так, щоб обслуговувати всіх пасажирів без затримок.

Запровадження електронної оплати є частиною цифрової модернізації транспортної інфраструктури міста. Замість традиційних квитків пасажири застосовують картку або QR-код, що забезпечує швидкий розрахунок та підвищує комфорт під час поїздок. Працівники «Запоріжелектротранс» зазначають, що нова система оплати проїзду у Запоріжжі пришвидшує посадку, знижує ризик помилок при оплаті та робить користування транспортом більш зручним.

Завдяки картці мешканці можуть ефективніше планувати маршрути, економити час і ресурси. Система вже активно функціонує, поступово замінюючи старі способи оплати та забезпечуючи сучасний рівень обслуговування для всіх категорій пасажирів.

Джерело: Запоріжжяелектротранс

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни