Запроваджено обмеження руху транспорту в Тернопільській області через високу температуру, повідомляє Politeka.

Патрульна поліція Тернопільської області повідомила про тимчасове обмеження руху великовагового транспорту на державних дорогах у зв’язку з підвищенням температури повітря понад +28°C. Мета заходу — збереження дорожнього покриття та забезпечення безпеки учасників руху.

Заборона стосується вантажних автомобілів із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Вони запроваджені на таких дорогах: М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (від 1+521 до 40+338); М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (від 237+705 до 446+567); М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине (від 77+650 до 192+628); Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка (від 20+778 до 90+758); Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль (від 33+811 до 106+769); Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський (від 177+906 до 236+611); Р-26 Острог – Кременець (від 32+907 до 75+034); Р-39 Броди – Тернопіль (від 31+735 до 72+353); Р-41 Об’їзд м. Тернополя (від 0+000 до 14+460); Р-43 /М-19/ – Ланівці – /Н-02/ (від 0+000 до 56+232); Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів (від 12+599 до 132+149).

Обмеження руху транспорту в Тернопільській області не поширюється на вантажні автомобілі, що перевозять небезпечні речовини, швидкопсувні продукти, живих тварин та птицю, а також вантажі, пов’язані з ліквідацією або запобіганням надзвичайних ситуацій.

Водії великовагового транспорту можуть перечекати спеку на 40 спеціально обладнаних майданчиках відстою, розташованих вздовж державних доріг області. Патрульні поліції контролюють дотримання обмежень та стежать за безпекою на автомобільних шляхах Тернопільщини.

