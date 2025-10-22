Новий графік руху транспорту в Запоріжжі стосується лише цих двох трамвайних маршрутів на зазначеній ділянці.

У Запоріжжі тимчасово змінено новий графік руху транспорту в місті для двох трамвайних маршрутів через ремонт контактної мережі, повідомляє Politeka.

Обмеження діятимуть кілька годин, повідомляє міська рада.

Завтра, з 10:00 до 14:30, рух трамваїв №12 та №15 буде зупинено на ділянці від вулиці Іванова до вулиці Шевченка. Причиною змін є роботи з заміни контактного дроту на проспекті Моторобудівників. Під час ремонту обидва маршрути курсуватимуть за зміненими напрямками.

Трамвай №12 буде працювати між «майданом Волі» та «М’ясокомбінатом», а маршрут №15 рухатиметься від «майдану Волі» до «Автостради». Водії та пасажири мають враховувати ці тимчасові зміни під час планування поїздок та заздалегідь обирати альтернативні шляхи.

Міська рада звертає увагу, що зміни організовані задля підвищення безпеки руху та якості обслуговування громадського транспорту. Роботи з заміни контактного дроту забезпечать стабільне та безперебійне функціонування трамвайних маршрутів після завершення ремонту.

Пасажирам радять планувати поїздки з урахуванням зазначених обмежень та користуватися іншими трамвайними або автобусними маршрутами для комфортного пересування містом. Міська рада наголошує на тимчасовому характері змін і обіцяє відновлення звичного руху після завершення робіт у встановлений час.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі стосується лише цих двох трамвайних маршрутів на зазначеній ділянці, інші маршрути громадського транспорту працюють без змін.

Крім того, у Запоріжжі повідомляли про нову систему оплати за проїзд.

