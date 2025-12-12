Також безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі надається через соціальний квартирний облік.

Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі доступне для громадян, які втратили домівки через воєнні дії, повідомляє Politeka.

Переселенці можуть розраховувати на тимчасове або постійне проживання у населених пунктах, де вони внесені до Єдиної бази ВПО. Приміщення надаються відповідно до встановлених соціальних норм: до 13,65 м² на одну людину або 35,22 м² на сім’ю. Виключення становлять квартири на тимчасово окупованих територіях та в зоні активних бойових дій.

Безоплатне користування житлом діє під час воєнного стану і ще шість місяців після його завершення. Переселенці сплачують лише комунальні послуги. Перевага надається багатодітним сім’ям, родинам із дітьми, вагітним, пенсіонерам та непрацездатним громадянам, чиї оселі пошкоджені або непридатні для проживання.

Також безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі надається через соціальний квартирний облік, що дозволяє користуватися державним або муніципальним житловим фондом із подальшою приватизацією. Постійне проживання доступне учасникам бойових дій, людям з інвалідністю, родинам загиблих захисників та дітям-сиротам чи тим, хто позбавлений батьківського піклування, які досягли 16 років та мають статус ВПО.

Для реєстрації переселенці подають заяву до органів місцевого самоврядування або ЦНАП, додаючи копії паспорта, довідку ВПО, свідоцтва про народження дітей, документи опікуна та ідентифікаційний код. Після розгляду орган приймає рішення, а при наявності вільного житла його передають протягом трьох робочих днів. Черговість визначає час очікування і застосовується до всіх соціальних приміщень, забезпечуючи переселенців дахом над головою.

Джерело: Факти

Останні новини України:

Подорожчання продуктів у Запоріжжі: як супермаркети переписали ціни на важливі товари

Грошова допомога в Запоріжжі: хто має право і як оформити виплати від 2361 гривень

Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: хто має право на отримання 3000 гривень