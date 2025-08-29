Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Запоріжжі включає як хлібобулочні вироби, так і основні харчові товари.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі останнім часом помітно впливає на ціни хлібо-булочних виробів та яєць, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Мінфін.

Середньомісячний цінник лаваша Персидського (230 грамів) становить 35,90 грн, що свідчить про підвищення вартості у порівнянні з липнем 2025 року, коли середня вартість була 34,76. В окремих торговельних мережах відмінності помітні: Metro пропонує лаваш за 32,22 грн, Auchan – 33,00, Megamarket – 33,90, тоді як у Novus вартість сягає 44,49.

Індекс споживчих цін демонструє поступове зростання: наприкінці липня він коштував близько 33,03 грн за штуку, 31.07 розцінки впали до 30,40, а вже у серпні стабільно утримуються на рівні 35,90. Загалом, за останній місяць середня ціна лаваша підвищилася на 2,88, що відображає тенденцію до подорожчання.

Що стосується яєць курячих Ясенсвіт (С1, 18 шт), середній цінник зараз становить 123,95 гривні. У різних мережах спостерігаються незначні відмінності: Auchan пропонує їх за 123,90, Novus – 124,00. Середньомісячні показники липня 2025 року демонстрували середню вартість на рівні 124,74. Індекс за останній місяць показує стабільність, з мінімальним зростанням на 0,02 грн з 28 липня по 28 серпня.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Запоріжжі включає як хлібобулочні вироби, так і основні харчові товари, що важливо для оцінки змін у споживчому кошику жителів. Навіть незначне зростання може відчутно впливати на бюджет родин, особливо при регулярних закупівлях лаваша або яєць у великих обсягах.

Отже, статистика останнього місяця підтверджує поступове підвищення середніх розцінок у роздрібних мережах Запоріжжя, відображаючи загальні економічні тенденції та необхідність контролю витрат для населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пропонують вигідні вакансії, де платитимуть від 17 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: де готові платити від 15 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі: українців попередили, за якої ситуації заморозять виплату.