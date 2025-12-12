У ДТЕК попередили, в яких неселених пунктах Одеської області 13 та 14 грудня проводитимуть профілактичні роботи, через які діятимуть відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.
У межах Куяльницької територіально громади в Одеській області додаткові графіки відключення світла діятимуть орієнтовно з 8 до 19 години:
- 13 грудня – с. Нестоїта (пров. Вишневий), Соболівка (вул. Польова);
- 14 – с. Станіславка, Соболівка (вул. Польова).
Мова йде саме про локальні знеструмлення, які застосовують додатково до стабілізаційних, на час проведення профілактичних та ремонтних робіт в електричних мережах, повідомляє Politeka.
Також додаткові графіки відключення світла в Одеській області в суботу та неділю з 8:00 до 19:00 торкнуться Окнянської селищної територіальної громади. Зокрема 13 числа без електроенергії тимчасово залишаться мешканці сіл Антонівка (вул. Перший район) та Новосамарка (Самарська, Софінталь, Диканька).
А в неділю, 14 грудня, обмеження електропостачання діятимуть у таких населених пунктах:
- Іванівка (Іванівська);
- Флора (Верховицька, Іванівська, Мирна, Молодіжна, Озерна, Петра Міллера, Українська, Флора, Шкільна, Ягорлицька);
- Волярка (Степова, Центральна);
- Окни (Курортна, Олександра Довженка).
