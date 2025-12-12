В Одеській області в суботу та неділю, 13 та 14 грудня 2025 року, діятимуть додаткові графіки відключення світла.

У ДТЕК попередили, в яких неселених пунктах Одеської області 13 та 14 грудня проводитимуть профілактичні роботи, через які діятимуть відповідні графіки відключення світла, пише Politeka.

У межах Куяльницької територіально громади в Одеській області додаткові графіки відключення світла діятимуть орієнтовно з 8 до 19 години:

13 грудня – с. Нестоїта (пров. Вишневий), Соболівка (вул. Польова);

14 – с. Станіславка, Соболівка (вул. Польова).

Мова йде саме про локальні знеструмлення, які застосовують додатково до стабілізаційних, на час проведення профілактичних та ремонтних робіт в електричних мережах, повідомляє Politeka.

Також додаткові графіки відключення світла в Одеській області в суботу та неділю з 8:00 до 19:00 торкнуться Окнянської селищної територіальної громади. Зокрема 13 числа без електроенергії тимчасово залишаться мешканці сіл Антонівка (вул. Перший район) та Новосамарка (Самарська, Софінталь, Диканька).

А в неділю, 14 грудня, обмеження електропостачання діятимуть у таких населених пунктах:

Іванівка (Іванівська);

Флора (Верховицька, Іванівська, Мирна, Молодіжна, Озерна, Петра Міллера, Українська, Флора, Шкільна, Ягорлицька);

Волярка (Степова, Центральна);

Окни (Курортна, Олександра Довженка).

