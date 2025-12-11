Енергетики рекомендують мешканцям заздалегідь врахувати зміни у графіках відключення світла в Дніпропетровській області на 12 грудня.

У Дніпропетровській області 12 грудня заплановані планові відключення світла, які торкнуться низки населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі".

У компанії пояснюють, що тимчасові перерви в електропостачанні необхідні для проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання та профілактики можливих аварій. Такі заходи мають на меті підвищення надійності мереж та стабільності електропостачання в області.

Згідно з оприлюдненим графіком, у місті Жовті Води електроенергію відключатимуть з 08:00 до 16:00. Тобто вісім годин поспіль певні вулиці залишатимуться без світла:

Авангардна: 142-176 (парні);

Виноградна: 4-12 (парні);

Героїв Чорнобиля: 4, 16В, 18/2, 53-61 (непарні);

Покровська: 1, 3;

Кобзаря: 7-33, 35, 37;

Івана Богуна: 42-48 (парні);

Козацької Слави: 18, 23, 23А, 25.

Також протягом цього дня можливі відключення у місті Вільногірськ. Там роботи триватимуть з 08:30 до 15:00, і обмеження діятимуть на визначеному переліку вулиць:

Набережна: 1А;

бульвар Миру: 13, 15А, 15Б;

Аграрна: 36А.

У межах Мeжиpіцькa сільська територіальна громада планові роботи заплановані на період з 08:00 до 18:30. Увесь цей час електропостачання буде призупинене в окремих населених пунктах:

с. Дачне вулиці Вербова, Степова;

с. Оженківка вулиці Дніпровська, Залужна, Центральна, провулки Короткий, Широкий;

с. Домаха вулиці Дніпровська, Залізнична, провулки Лісний, Молодіжний.

Крім того, у межах Тepнівськa міська територіальна громада відключення світла передбачене з 12:00 до 18:00 на вулицях: Приточилівка, Спортивна, Тичини Павла, Лесі Українки, Івана Франка, Лесі Українки, Івана Франка.

Енергетики рекомендують мешканцям заздалегідь врахувати зміни у графіках електропостачання та підготуватися до можливих незручностей. Також зазначається, що за потреби можуть бути введені додаткові стабілізаційні або аварійні відключення.

Ознайомитися з актуальними графіками, адресними списками та точним часом відключень можна на офіційному сайті АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців може звернутись по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпрі: наскільки критичною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області: що робити, якщо виплати перестали надходити.