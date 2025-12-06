Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області спрямована на зміцнення соціального захисту та створення стабільних умов для старшого покоління.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області продовжує надаватися в межах програми RISE, яку реалізує благодійний фонд «Карітас-Спес Одеса» за підтримки міжнародних партнерів, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює людей, постраждалих від бойових дій, тих, хто втратив житло, а також жителів районів підвищеного ризику. Програму включено внутрішньо переміщених осіб із регіонів активних конфліктів і мешканців прифронтових територій у радіусі тридцяти кілометрів від лінії фронту.

Підтримка включає продуктові набори, базові медикаменти, гігієнічні комплекти та тимчасове житло. Це дозволяє оперативно покривати першочергові потреби літніх людей.

Виплати, до яких входить гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області, надаються після реєстрації у визначених пунктах. В Одесі оформлення проводять за адресою Мала Арнаутська, 88. Кожен член домогосподарства може отримати одноразову підтримку у розмірі 3 600 гривень, а максимальна сума для сім’ї з чотирьох осіб – 14 400 протягом трьох місяців.

Для участі в програмі заявник не повинен отримувати аналогічну допомогу від інших організацій протягом останніх трьох місяців та не бути учасником попередніх ініціатив фонду. Необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують статус пенсіонера або ВПО, а також довідку про доходи, якщо така є.

Окремо діє ініціатива «Тепла зима», яка покриває витрати на зимовий одяг, взуття та частину комунальних платежів. Програма доповнює основну підтримку і допомагає літнім людям підготуватися до холодного періоду, особливо тим, хто проживає сам або має обмежені фінанси.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області спрямована на зміцнення соціального захисту та створення стабільних умов для старшого покоління. Мешканцям радять завчасно готувати документи та стежити за графіком видачі, щоб отримати допомогу вчасно.

