В Одеській області запровадили подорожчання проїзду, тож деякі місцеві жителі змушені віддавати більше грошей зі свого карману на транспорт.

Подорожчання проїзду в Одеській області стосується приміського залізничного сполучення, повідомляє Politeka.

Відповідно до наказу директора філії «Приміська пасажирська компанія», з 8 вересня нові тарифи почали діяти на всіх приміських маршрутах.

Вартість квитка залежить від дистанції поїздки, тож пасажирам радять ретельно ознайомитися з таблицею розцінок на станціях та вокзалах.

Основна мета подорожчання проїзду в Одеській області полягає у забезпеченні фінансової стабільності обслуговування інфраструктури та перевезень.

Для поїздок на відстань від 1 до 30 км квиток коштує 20 гривень, на 31–50 км – 30 грн, на 51–60 км – 35, на 61–70 км – 40, на 71–80 км – 45, на 81–90 км – 55, а на 91–320 км – від 57 до 90 гривень.

Маршрути зі станції Вигода до Одеси-Головної та до Роздільної 1 потрапляють у категорію 31–50 км, тож квиток тут коштує 30 гривень.

Подорожчання проїзду в Одеській області пояснюють здорожчанням обслуговування поїздів та інфраструктури. Окрім цього, існує проблема з купівлею квитків. Частина пасажирів свідомо не купує їх, сплачуючи безпосередньо провідникам.

Це призводить не лише до ризику скорочення маршрутів, а й може стати підставою для подальшого підвищення розцінок.

Купуючи квиток у касі або у провідника з обов’язковим проїзним документом, пасажири роблять внесок у збереження електричок, утримання інфраструктури та виплату зарплат залізничникам. Тож місцевих жителів закликають бути свідомими і не поглиблювати проблему високих цін.

