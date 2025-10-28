Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області буде здійснюватися на спеціальний банківський рахунок або на «Дія.Картку».

В Одеській області уряд планує надати разову грошову допомогу у розмірі 6 500 гривень для пенсіонерів та інших найбільш уразливих категорій громадян, повідомляє Politeka.

Ця ініціатива реалізується в рамках державної програми «Тепла зима», а відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України вже винесено на громадське обговорення.

Згідно з планами, отримати грошову допомогу в Одеській області зможуть такі категорії громадян:

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд;

особи з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

батьки дітей із малозабезпечених або переселених сімей, а також опікуни, які виховують таких дітей.

Виплати будуть здійснюватися на спеціальний банківський рахунок або на «Дія.Картку», і використати кошти можна протягом 180 днів після зарахування. Ці кошти призначені для покриття витрат на опалення, комунальні послуги, ліки та інші першочергові потреби в осінньо-зимовий період.

Окрім того, в Україні діє окрема програма підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вона передбачає допомогу тим переселенцям, які мають житлові субсидії або пільги, але не отримували фінансової підтримки від міжнародних організацій. У рамках цієї програми їм надається можливість придбати тверде паливо для опалення житла в опалювальний сезон.

Як зазначила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, середній розмір таких виплат становитиме 8 000 гривень. Загалом додаткову державну підтримку зможуть отримати близько 32 000 домогосподарств. Виплати буде здійснено через Пенсійний фонд України після завершення фінансування міжнародними організаціями, орієнтовно у листопаді–грудні цього року.

Джерело: На пенсії.

