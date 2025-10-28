Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области будет осуществляться на специальный банковский счет или на «Дія.Картку».

В Одесской области правительство планирует предоставить разовую денежную помощь в размере 6500 гривен для пенсионеров и других наиболее уязвимых категорий граждан, сообщает Politeka.

Эта инициатива реализуется в рамках государственной программы «Теплая зима», а соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины уже вынесен на общественное обсуждение.

Согласно планам получить денежную помощь в Одесской области смогут следующие категории граждан:

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу;

лица с инвалидностью I группы среди внутри перемещенных лиц;

родители детей из малообеспеченных или переселенных семей, а также опекуны, воспитывающие таких детей.

Выплаты будут производиться на специальный банковский счет или на «Действие.Карту», ​​и использовать средства можно в течение 180 дней после зачисления. Эти средства предназначены для покрытия расходов на отопление, коммунальные услуги, лекарства и другие первоочередные нужды в осенне-зимний период.

Кроме того, в Украине действует отдельная программа поддержки внутриперемещенных лиц. Она предусматривает помощь тем переселенцам, у которых есть жилищные субсидии или льготы, но не получали финансовой поддержки от международных организаций. В рамках этой программы им предоставляется возможность купить твердое топливо для отопления жилья в отопительный сезон.

Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, средний размер таких выплат составит 8000 гривен. В общей сложности дополнительную государственную поддержку смогут получить около 32 000 домохозяйств. Выплаты будут осуществлены через Пенсионный фонд Украины после завершения финансирования международными организациями, ориентировочно в ноябре-декабре этого года.

Источник: На пенсии.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать в ноябре 2025.