Подорожчання продуктів в Одеській області позначиться на кількох групах товарів щоденного вжитку, повідомляє Politeka.

Економісти зазначають, що хоча й частина товарів у супермаркетах може пропонуватися за акційними цінами, більшість позицій, особливо овочі та фрукти, будуть коштувати більше.

Прогнози фахівців вказують на те, що на початку 2026 року очікується черговий сплеск цін на базові товари, включно з овочами борщового набору та імпортними фруктами, що відчутно позначиться на витратах покупців.

Згідно з оцінками експертів, подорожчання продуктів в Одеській області вже набирає обертів через комбінацію факторів, які впливають на формування цінників.

По-перше, підвищення витрат на енергоносії та добрива суттєво збільшує собівартість продукції. По-друге, витрати на зберігання та логістику ростуть, що особливо критично для овочів та фруктів. По-третє, через неврожай певних культур та обмежену пропозицію на ринку відбувається додаткове підвищення.

Експерти попереджають, що подорожчання продуктів в Одеській області у зимовий період торкнеться насамперед овочів борщового набору, включно з картоплею, морквою, буряком та капустою, а також більшості фруктів, зокрема яблук та цитрусових, які переважно імпортні.

На початку 2026 року очікується, що вартість овочів борщового набору може зрости мінімум на 5-7%, а на імпортні фрукти - на 10% і більше.

Незважаючи на наявність тимчасових акцій та знижок у магазинах, це не компенсує загального зростання. Без модернізації овочесховищ та оптимізації ланцюгів постачання регіон залишатиметься залежним від зовнішніх поставок, що підтримує тенденцію подальшого підвищення цінників.

