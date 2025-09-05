Місцевим мешканцям варто знати про введення нового графіка руху транспорту в Одесі, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху транспорту в Одесі на вересень оприлюднили для спеціальних автобусів, які перевозитимуть осіб з інвалідністю, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Одесі покликаний зробити поїздки більш комфортними для пасажирів з інвалідністю. Маршрути спеціальних автобусів наведені нижче разом із контактними телефонами для уточнень.

№121

Академіка Сахарова: 08:00, 12:00, 16:00, 17:04

проспект Небесної Сотні: 06:00, 10:00, 14:00, 20:00

0994457301

№145

Левітана («Райдужний»): 06:15, 10:15, 14:15, 18:31

Висоцького: 08:30, 12:35, 16:44, 20:50

0991545207

№146

Євгена Чикаленка: 07:40, 11:20, 15:00, 18:40

Давида Ойстраха: 05:50, 09:30, 13:10, 16:50

0994457301

№148

Архітекторська: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56

проспект Українських Героїв: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15:35, 18:09, 19:43

0974563814

№149

Євгена Чикаленка: 07:40, 10:20, 12:50, 15:20

проспект Українських Героїв: 08:50, 11:30, 14:00, 16:40

0991545207

№150

Академіка Корольова: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00

просп. Українських Героїв: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00

№168

Добровольців: 07:00, 08:30, 09:30, 14:30, 15:00, 17:30, 19:30

28-ї бригади («Копійка»): 06:30, 07:30, 09:30, 12:30, 15:30, 17:30, 17:45

0677124929, (048) 7889383

№175

Меморіал 411-ї батареї: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45

«Аптека Гаєвського»: 09:15, 12:25, 15:40, 19:10

(048) 7432386

№185

Меморіал 411-ї батареї: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30

«Аптека Гаєвського»: 08:05, 11:50, 15:30, 18:50

(048) 7432386

№190

28-ї бригади: 07:05, 09:00, 16:05

залізничний вокзал: 08:05, 10:00, 17:05

0503279421

№191

Пересипський міст: 06:56, 09:00, 10:20, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00

Меморіал 411-ї батареї: 07:16, 08:35, 10:39, 11:55, 13:59, 15:10, 17:19, 18:44

0681803065, (048) 7889383

№198

Нежданової (Онкодиспансер): 07:04, 09:00, 11:20, 13:30, 16:00, 18:15

Аркадія: 08:00, 09:55, 12:20, 14:40, 16:55, 19:10

0681206667

№201

Миколи Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40

площа Старосінна: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45, 19:05

0504157046

№203

Цементний завод: 06:58, 09:37, 12:17, 14:56, 17:36

парк імені Т.Г. Шевченка: 07:53, 10:32, 13:12, 15:51, 18:31

0636676294

№214

Свято-Іверський монастир: 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 17:45

Нежданової: 05:35, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25

0681206667

№220а

просп. Чорноморський: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Економічний університет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

0973415367

№221

Євгена Чикаленка: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новий ринок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

0973415367

№232а

Євгена Чикаленка: 06:17, 08:05, 08:15, 10:15, 13:20, 13:30, 15:15, 17:20, 17:30

Академіка Сахарова: 06:20, 06:30, 08:00, 10:50, 11:00, 12:15, 15:25, 15:35, 17:15

0503279421

№242

28-ї бригади: 07:10, 10:00, 16:10

ООМЦ «Лікарня водників»: 08:40, 11:30, 17:50

0503279421

№250

Жанни Кюрі: 06:40, 09:00, 16:00

Преображенська: 07:45, 10:00, 17:05

0503279421

Для місцевих рекомендують планувати поїздки завчасно з урахуванням нового графіка руху транспорту в Одесі.

