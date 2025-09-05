Местным жителям следует знать о введении нового графика движения транспорта в Одессе, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения транспорта в Одессе на сентябрь был обнародован для специальных автобусов, которые будут перевозить лиц с инвалидностью, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Одессе призван сделать поездки более комфортными для пассажиров с инвалидностью. Маршруты специальных автобусов указаны ниже вместе с контактными телефонами для уточнений.

№121

Академика Сахарова: 08:00, 12:00, 16:00, 17:04

проспект Небесной Сотни: 06:00, 10:00, 14:00, 20:00

0994457301

№145

Левитана («Радужный»): 06:15, 10:15, 14:15, 18:31

Высоцкого: 08:30, 12:35, 16:44, 20:50

0991545207

№146

Евгения Чикаленко: 07:40, 11:20, 15:00, 18:40

Давида Остраха: 05:50, 09:30, 13:10, 16:50

0994457301

№148

Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56

проспект Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15

0974563814

№149

Евгения Чикаленко: 07:40, 10:20, 12:50, 15:20

проспект Украинских Героев: 08:50, 11:30, 14:00, 16:40

0991545207

№150

Академика Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00

просп. Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00

№168

Добровольцев: 07:00, 08:30, 09:30, 14:30, 15:00, 17:30, 19:30

28-й бригады («Копейка»): 06:30, 07:30, 09:30, 1 17:45

0677124929, (048) 7889383

№175

Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45

«Аптека Гаевского»: 09:15, 12:25, 15:40, 19:10

(048) 7432386

№185

Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30

«Аптека Гаевского»: 08:05, 11:50, 15:30, 18:50

(048) 7432386

№190

28-й бригады: 07:05, 09:00, 16:05

железнодорожный вокзал: 08:05, 10:00, 17:05

0503279421

№191

Пересыпский мост: 06:56, 09:00, 10:20, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00

Мемориал 411-й батареи: 07:16, 08:35, 11:55 15:10, 17:19, 18:44

0681803065, (048) 7889383

№198

Неждановой (Онкодиспансер): 07:04, 09:00, 11:20, 13:30, 16:00, 18:15

Аркадия: 08:00, 09:55, 12:20, 14:40, 16:50,

16

№201

Николая Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40

площадь Древняя: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45,

19:05

№203

Цементный завод: 06:58, 09:37, 12:17, 14:56, 17:36

парк имени Т.Г. Шевченко: 07:53, 10:32, 13:12, 15:51, 18:31

0636676294

№214

Свято-Иверский монастырь: 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 17:45

Неждановой: 05:35, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25

068120666

№220а

просп. Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

0973415367

№221

Евгения Чикаленко: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30

0973415367

№232а

Евгения Чикаленко: 06:17, 08:05, 08:15, 10:15, 13:20, 13:30, 15:15, 17:20, 17:30

Академика Сахарова: 06:20, 06:30, 0 12:15, 15:25, 15:35, 17:15

0503279421

№242

28-й бригады: 07:10, 10:00, 16:10

ООМЦ «Больница водников»: 08:40, 11:30, 17:50

0503279421

№250

Жанны Кюри: 06:40, 09:00, 16:00

Преображенская: 07:45, 10:00, 17:05

0503279421

Для местных рекомендуют планировать поездки раньше времени с учетом нового графика движения транспорта в Одессе.

