Новый график движения транспорта в Одессе на сентябрь был обнародован для специальных автобусов, которые будут перевозить лиц с инвалидностью.
Новый график движения транспорта в Одессе призван сделать поездки более комфортными для пассажиров с инвалидностью. Маршруты специальных автобусов указаны ниже вместе с контактными телефонами для уточнений.
№121
Академика Сахарова: 08:00, 12:00, 16:00, 17:04
проспект Небесной Сотни: 06:00, 10:00, 14:00, 20:00
0994457301
№145
Левитана («Радужный»): 06:15, 10:15, 14:15, 18:31
Высоцкого: 08:30, 12:35, 16:44, 20:50
0991545207
№146
Евгения Чикаленко: 07:40, 11:20, 15:00, 18:40
Давида Остраха: 05:50, 09:30, 13:10, 16:50
0994457301
№148
Архитекторская: 07:07, 08:41, 11:00, 13:14, 14:38, 17:22, 18:56
проспект Украинских Героев: 07:54, 09:28, 11:47, 14:01, 15
0974563814
№149
Евгения Чикаленко: 07:40, 10:20, 12:50, 15:20
проспект Украинских Героев: 08:50, 11:30, 14:00, 16:40
0991545207
№150
Академика Королева: 07:00, 09:00, 13:00, 17:00
просп. Украинских Героев: 08:00, 10:00, 14:00, 18:00
№168
Добровольцев: 07:00, 08:30, 09:30, 14:30, 15:00, 17:30, 19:30
28-й бригады («Копейка»): 06:30, 07:30, 09:30, 1 17:45
0677124929, (048) 7889383
№175
Мемориал 411-й батареи: 07:55, 10:50, 13:55, 17:45
«Аптека Гаевского»: 09:15, 12:25, 15:40, 19:10
(048) 7432386
№185
Мемориал 411-й батареи: 07:20, 10:30, 13:50, 17:30
«Аптека Гаевского»: 08:05, 11:50, 15:30, 18:50
(048) 7432386
№190
28-й бригады: 07:05, 09:00, 16:05
железнодорожный вокзал: 08:05, 10:00, 17:05
0503279421
№191
Пересыпский мост: 06:56, 09:00, 10:20, 12:20, 13:35, 15:40, 16:56, 19:00
Мемориал 411-й батареи: 07:16, 08:35, 11:55 15:10, 17:19, 18:44
0681803065, (048) 7889383
№198
Неждановой (Онкодиспансер): 07:04, 09:00, 11:20, 13:30, 16:00, 18:15
Аркадия: 08:00, 09:55, 12:20, 14:40, 16:50,
16
№201
Николая Аркаса: 06:00, 08:20, 10:40, 13:00, 15:20, 17:40
площадь Древняя: 07:25, 09:45, 12:05, 14:25, 16:45,
19:05
№203
Цементный завод: 06:58, 09:37, 12:17, 14:56, 17:36
парк имени Т.Г. Шевченко: 07:53, 10:32, 13:12, 15:51, 18:31
0636676294
№214
Свято-Иверский монастырь: 07:05, 09:45, 12:25, 15:05, 17:45
Неждановой: 05:35, 08:25, 11:05, 13:45, 16:25
068120666
№220а
просп. Черноморский: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Экономический университет: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
0973415367
№221
Евгения Чикаленко: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новый рынок: 08:30, 11:30, 14:30, 17:30
0973415367
№232а
Евгения Чикаленко: 06:17, 08:05, 08:15, 10:15, 13:20, 13:30, 15:15, 17:20, 17:30
Академика Сахарова: 06:20, 06:30, 0 12:15, 15:25, 15:35, 17:15
0503279421
№242
28-й бригады: 07:10, 10:00, 16:10
ООМЦ «Больница водников»: 08:40, 11:30, 17:50
0503279421
№250
Жанны Кюри: 06:40, 09:00, 16:00
Преображенская: 07:45, 10:00, 17:05
0503279421
Для местных рекомендуют планировать поездки раньше времени с учетом нового графика движения транспорта в Одессе.
