Новый график движения транспорта в Полтавской области касается троллейбуса №18А+ в Кременчуге, сообщает Politeka.

Власти города решили изменить график этого маршрута, чтобы улучшить обслуживание жителей Крюковского района и учесть многочисленные обращения граждан.

По поручению городского головы теперь первый рейс троллейбуса №18А+ (Крюковский мост – Первая городская больница – ул. Молодежная) будет отправляться в 06:10. Машина следует от Молодежного через Первую городскую больницу до Крюковского моста, что обеспечивает комфортную и своевременную перевозку жителей.

Решение об изменении расписания принято с целью повышения удобства общественного транспорта и оптимизации перевозок. Добавление утреннего рейса позволяет жителям района быстрее добраться до больницы и других важных объектов, а также учитывает интересы людей, которые пользуются транспортом каждый день.

Ознакомиться с подробным расписанием движения троллейбуса №18А+ можно на официальном сайте . Информация регулярно обновляется, чтобы пассажиры могли планировать свое время и пользоваться общественным транспортом без задержек.

Следовательно, изменения в графике маршрута №18А+ отражают стремление городских властей повысить эффективность перевозок и обеспечить комфортный доступ к социально важным объектам для жителей Кременчуга. Введение нового утреннего рейса подтверждает внимание властей к нуждам граждан и их пожеланиям общественного транспорта.

Новый график движения транспорта в Полтавской области обеспечивает удобное передвижение всех жителей Кременчуга и оптимизирует использование общественного транспорта.

