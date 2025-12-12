Грошова допомога для ВПО в Одеській області продовжує надаватися переселенцям, які втратили житло через бойові дії, повідомляє Politeka.

Фінансування здійснюється Пенсійним фондом України відповідно до постанови №332, і охоплює найуразливіші категорії внутрішньо переміщених осіб. Право на виплати мають громадяни, що перебувають на обліку ВПО та належать до груп: ті, хто залишив території активних бойових дій чи тимчасово окуповані райони, особи з житлом, непридатним або зруйнованим для проживання, а також діти, народжені в родинах переселенців.

Виплати складають 3 000 гривень для дітей і осіб з інвалідністю, та 2 000 гривень для інших категорій. Допомога надається протягом шести місяців з дати звернення, а загальний термін отримання не перевищує 12 місяців. Перепризначення можливе для родин з неповнолітніми, людей з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких батьків, багатодітних сімей, опікунів дітей з обмеженими можливостями, а також для студентів та учнів 18–23 років на денній формі навчання без власної сім’ї. Окремо підтримуються українці, які проходять лікування або реабілітацію після бойових поранень.

Працівники фонду наголошують, що працездатні переселенці протягом трьох місяців після призначення повинні працевлаштуватися, зареєструватися у центрі зайнятості або започаткувати власну справу. Можливе також отримання грантів і ваучерів для підвищення професійної кваліфікації, що дозволяє контролювати цільове використання коштів і сприяє інтеграції переселенців у місцеву економіку.

Отже, грошова допомога для ВПО в Одеській області забезпечує фінансову стабільність, покриває базові потреби та допомагає людям, які були змушені покинути власні домівки через війну, облаштуватися у нових умовах.

