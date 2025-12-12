Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области продолжает предоставляться переселенцам, потерявшим жилье из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Финансирование осуществляется Пенсионным фондом Украины в соответствии с постановлением №332 и охватывает наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц. Право на выплаты имеют граждане, состоящие на учете ВПЛ и принадлежащие к группам: оставшиеся территории активных боевых действий или временно оккупированные районы, лица с жильем, непригодным или разрушенным для проживания, а также дети, рожденные в семьях переселенцев.

Выплаты составляют 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью, и 2000 гривен для других категорий. Помощь оказывается в течение шести месяцев с даты обращения, а общий срок получения не превышает 12 месяцев. Переназначение возможно для семей с несовершеннолетними, людей с инвалидностью, пенсионеров, одиноких родителей, многодетных семей, опекунов с ограниченными возможностями, а также для студентов и учащихся 18–23 лет на дневной форме обучения без собственной семьи. Отдельно поддерживаются украинцы, проходящие лечение или реабилитацию после боевых ранений.

Работники фонда отмечают, что трудоспособные переселенцы в течение трех месяцев после назначения должны трудоустроиться, зарегистрироваться в центре занятости или начать собственное дело. Возможно также получение грантов и ваучеров для повышения профессиональной квалификации, что позволяет контролировать целевое использование средств и способствует интеграции переселенцев в местную экономику.

Итак, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области обеспечивает финансовую стабильность, покрывает базовые потребности и помогает людям, вынужденным покинуть собственные дома из-за войны, обустроиться в новых условиях.

