Известно, какие условия получения выплаты.

В Украине пенсионеры, проживающие самостоятельно и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья, имеют возможность получать ежемесячное пособие для пенсионеров в Черниговской области.

Чтобы получить статус одинокого пенсионера и соответствующую доплату, лицо должно удовлетворять нескольким критериям.

Во-первых, возраст должен составлять 80 лет или больше.

Во-вторых, нужно проживать отдельно от других членов семьи или опекунов.

В-третьих, состояние здоровья должно требовать постоянного постороннего ухода, подтвержденного медицинскими документами. И наконец, лицо должно получать пенсию по возрасту.

Следует отметить, что в 2025 году размер такой ежемесячной доплаты установлен на уровне 944 грн. При этом украинцы, получающие пенсию по инвалидности, не имеют права на эту доплату.

Для оформления денежной помощи для пенсионеров в Черниговской области одинокому украинцу необходимо обратиться в соответствующие государственные органы – в местные управления социальной защиты населения или в территориальные подразделения ПФУ.

Заявитель должен подать заявление, а также копии паспорта и идентификационного кода. Кроме того, обязательным условием является предоставление заключения врачебно-консультативной комиссии, подтверждающей необходимость постоянного постороннего ухода за состоянием здоровья.

Эта государственная программа позволяет обеспечить дополнительную поддержку пожилым людям, которые живут одиноко и нуждаются в постоянном надзоре, способствуют улучшению их благосостояния и облегчают доступ к необходимой помощи для покрытия расходов на медицинское обслуживание, бытовые нужды и другие жизненно важные расходы.

