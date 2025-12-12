Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предусмотрено для жителей одной из общин региона и определенных категорий населения, сообщает Politeka.

Информация об этом опубликована в сообщении Александрийского общества.

Внутри перемещенные лица, проживающие на территории этого сообщества, могут получить одноразовую поддержку. Для оформления необходимо обратиться в управление социальной защиты населения.

Право на выплату имеют многодетные семьи, лица с инвалидностью I или II группы и граждане, которым исполнилось 80 лет. Оказание финансовой помощи происходит раз в год, независимо от того, какие пенсии или социальные выплаты уже получает семья или отдельное лицо. Единственное исключение относится к тем, кто находится на полном государственном обеспечении.

Размер пособия составляет 3 000 гривен. Такая же сумма предусмотрена и для людей с инвалидностью, и для пожилых людей от 80 лет, а также для каждого члена многодетной семьи.

Чтобы оформить выплату, следует подать письменное заявление, копию паспорта, идентификационного кода, справку об учете ВПЛ и реквизиты банковского счета с номером IBAN. Дополнительно: людям с инвалидностью необходима выписка из решения МСЭК или копия справки, а также удостоверение. Многодетным нужны копии свидетельств о рождении детей до 14 лет и удостоверение родителей и детей.

Обращаться следует в управление социальной защиты населения по адресу: г. Александрия, ул. Шевченко, 109, кабинеты №5 или №15.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области направлена ​​на поддержку самых уязвимых категорий населения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.