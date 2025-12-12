Повышение тарифов на отопление в Полтавской области: ударило по кошелькам местных жителей и рассказываем детали.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области задело широкий перечень потребителей, в том числе частные домохозяйства и бюджетные учреждения, сообщает Politeka.

Как пояснили на официальном сайте "Лубнитеплоэнерго", повышение тарифов на отопление в Полтавской области произошло в связи с повышением цен на производство, транспортировку и поставку ресурсов.

Специалисты предприятия провели обновленные расчеты, подтверждающие существенный рост стоимости топливно-энергетических ресурсов.

В частности, стоимость природного газа для населения составляет около 6183 грн за тысячу кубометров, а для бюджетных организаций и других категорий потребителей – более 13 тысяч.

Дополнительные затраты на транспортировку и распределение увеличивают себестоимость тепловой энергии. Параллельно растет и цена электроэнергии, средняя стоимость киловатт-часа за последние полгода превысила 8 гривен, что повлияло на конечную цену тепла.

В результате, повышение тарифов на отопление в Лубнах Полтавской области для населения достигло почти 192%, а для бюджетных учреждений – около 25%.

В то же время дорожают услуги водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине, что также влияет на итоговую стоимость тепловой энергии.

Таким образом, комплексный рост расходов на голубое топливо, электроэнергию и содержание инфраструктуры явился непосредственной причиной обновления тарифной политики. Поэтому, учитывая ситуацию, местным приходится платить больше, чем раньше.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.