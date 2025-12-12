Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий в Николаевской области всегда актуальна.

Благотворительные организации в Николаевской области предлагают гуманитарную помощь для пенсионеров, чье жилье потерпело разрушения из-за войны, сообщает Politeka.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области предусматривает участие в проекте, реализуемом благотворительным фондом Каритас Николаев УГКЦ.

Его цель состоит в восстановлении жилья, поврежденного после 24 февраля 2022 года. Речь идет о помещениях, которые все еще пригодны для проживания, но имеют существенные проблемы с тепловым контуром, в частности, требуют замены окон, дверей или ремонта кровли.

Организаторы сообщают, что в рамках программы планируют отремонтировать 70 домов. География охватывает облцентр и район, однако без Куцурубской и Очаковской общин, учитывая вопросы безопасности.

Заявку могут подать те, кто потерял работу или имеет доход ниже 6318 гривен на одного человека. Также необходимо подтвердить, что само жилье получило повреждения после начала полномасштабного вторжения.

Важное внимание уделяется критериям уязвимости. Подать заявку могут одинокие матери или родители с детьми, беременные женщины, многодетные семьи, домохозяйства с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Также учитываются ситуации, когда речь идет об одиноких пожилых людях в возрасте от 55 лет или домохозяйствах, состоящих только из пожилых людей без поддержки родных.

Список документов для участия в отборе на гуманитарную помощь для пенсионеров в Николаевской области достаточно широк. Следует предоставить паспорт, идентификационный код, справки об уязвимости, акт обследования поврежденного жилья, документы на право собственности и подтверждение уровня доходов.

