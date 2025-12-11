Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве представляются тем, кто находится в принимающей общине не дольше 60 дней.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляет благотворительный фонд «Каритас», однако получить их могут только переселенцы, подпадающие под определенные критерии, сообщает Politeka.

Как отмечается в публикации организации на странице Фейсбук , фонд продолжает помогать людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий. В рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины» открыта регистрация для недавно поселившихся в городе переселенцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве представляются тем, кто находится в принимающей общине не дольше 60 дней. Податься могут переселенцы, принадлежащие, по меньшей мере, к одной из определенных групп уязвимости. К таким категориям относятся люди с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также с инвалидностью с детства.

Помощь могут получить и те, у кого есть серьезные хронические заболевания, люди старше 60 лет, одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей, многодетные семьи, беременные женщины и матери с малышами до трех лет. Отдельно выделяются домохозяйства, потерявшие основной источник дохода из-за боевых действий.

Прием документов для регистрации производится по адресу: улица Филиппа Орлика, 20/1. Граждан принимают ежедневно с 9:00 до 18:00. Для подтверждения права на получение пособия нужно предоставить паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ, выданную не более 30 дней назад, реквизиты счета в формате IBAN, а также документы, подтверждающие принадлежность к одной из определенных категорий. Дополнительно необходима справка формы ОК-5 или ОК-7.

