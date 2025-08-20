Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно найти как в городе, так и в более отдаленных спокойных местах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно в нескольких населенных пунктах региона, предложения рассчитаны на разные категории граждан, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных предложениях размещения предоставляет сайт Допомагай.

В Полтаве на улице Драгоманова предоставляется возможность бесплатного проживания для женщины с ребенком. Дополнительно обеспечивают питанием и средствами гигиены, оплата коммунальных услуг не требуется. Дом расположен в тихой местности, есть собственный двор. Для ребенка оборудованы качели, батут и надувной бассейн.

Еще одно предложение в Полтаве – на переулке Тупом. Здесь готовы поселить женщину или супружескую пару. Предоставлена отдельная большая комната в частном доме с садом и огородом. Частичные удобства, в доме живет пожилая женщина, ухаживающая за собой, но имеющая возрастные изъяны памяти. Проживание рассчитано на порядочных, чистоплотных и доброжелательных людей, преимущественно из сельской местности.

В Пирятине, Пирятинский район, есть дачный дом с двумя комнатами и коридором. Отопление печное для приготовления пищи используется газовый баллон. Туалет на улице, вода из скважины. Место спокойное, в райцентр три километра, вблизи магазины, рынок и больница. Возможно проживание с домашними животными, в том числе собаками и котами.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно найти как в городе, так и в более отдаленных спокойных местах, в зависимости от личных потребностей и предпочтений.

Чтобы узнать больше информации, следует обратиться к авторам объявлений. Перед обращением рекомендуется проверить актуальность предложений.

