Подорожчання олії в Полтавській області зафіксовано за даними порталу «Мінфін» та цін у торгових мережах, повідомляє Politeka.

Середня вартість рафінованої олії «Олейна» об’ємом 850 мл станом на 11 серпня 2025 року становить 79,07 грн. У мережі Auchan вартість дорівнює 81,50, у Megamarket — 80,30, у Metro — 81,50, у Novus — 72,99.

Середні липневі показники були такими: Auchan — 78,96 гривень, Novus — 78,09, Metro — 81,50, Megamarket — 81,40, що формувало середнє значення 79,99. Таким чином, порівняно з 11.07, зростання склало 1,63.

Динаміка середньодобових цін демонструє стабільність у першій половині липня (77,45 грн), з підвищенням 16 липня до 79,87–79,90. 24.07 зафіксовано новий рівень у 82,15 грн, який утримувався до 29 липня. 30–31 липня та 1 серпня значення становило 81,60 грн, 2–6 серпня — 81,32, а з 7 серпня ціна знизилася до 79,07. 10.08 показник опустився до 78,26, після чого 11.08 повернувся до 79,07.

У Сільпо також представлено інші види продукції: «СтоЖар» соняшникова рафінована, 0,85 л — 82,99 гривні; «Чумак» соняшникова нерафінована, 0,9 л — 99,00; «Олейна» пресована рафінована, 0,85 л — 91,99.

Отже, подорожчання олії в Полтавській області охопило ключові торгові мережі та відобразилося як на середніх, так і на окремих роздрібних цінах.

До слова, у Полтавській області також повідомляли про дефіцит продуктів.

Іхтіолог Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України Юлія Куцоконь пояснила, що причина нинішньої кризи полягає в обвалі рибної промисловості. Основним фактором стало знищення Каховського водосховища, через що обсяги вилову в багатьох водоймах скоротилися до критично низького рівня.

