Дефіцит продуктів у Полтавській області загострюється на фоні зникнення з магазинних полиць популярних видів риби, таких як щука і товстолобик, повідомляє Politeka.

Іхтіолог Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України Юлія Куцоконь пояснила, що причина нинішньої кризи полягає в обвалі рибної промисловості. Основним фактором стало знищення Каховського водосховища, через що обсяги вилову в багатьох водоймах скоротилися до критично низького рівня.

Фахівець також наголосила на ускладненнях, пов’язаних із воєнним станом. Промисловий вилов стримують заборони, бюрократичні перепони, замінування територій та втрата доступу до традиційних місць вилову. Більшість водойм нині або пересохла, або заблокована, що унеможливлює лов риби в цих зонах. Це безпосередньо впливає на роздрібну торгівлю, де помітне різке зменшення асортименту.

Зокрема, товстолобик у супермаркеті "Сільпо" коштує 111 гривень за кілограм, а в мережі Varus – вже 180 гривень. Щука стала менш доступною: у багатьох торгових точках її немає зовсім, а там, де є, ціна перевищує 190 гривень за кілограм.

В умовах такої кризи дефіцит продуктів у Полтавській області стає особливо відчутним – полиці залишаються переважно порожніми, а стабільність постачань знаходиться під сумнівом. Експерти зазначають, що покращення ситуації найближчим часом не прогнозується.

До слова, у Полтавській області люди також мають можливість отримати продукти безкоштовно. У межах проєкту "Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни на територіях України" оголошено реєстрацію на отримання транзитних продуктових наборів.

