Карітас закликає, не зволікати з реєстрацією і скористатися можливістю отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати від благодійного фонду "Карітас" у декількох населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні фонду у Фейсбук.

"Карітас" розпочинає новий етап гуманітарної підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які прибули до нових громад у липні 2025 року. У межах проєкту "Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни на територіях України" оголошено реєстрацію на отримання транзитних продуктових наборів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області будуть надані відповідно до графіка — у середу, шостого серпня:

у селищі Шишаки видача відбудеться об 11:00 у приміщенні адміністративної будівлі соціального забезпечення за адресою: вулиця Кирила Осьмака, 56/1.

у селищі Велика Багачка — о 13:00 в адміністративній будівлі за адресою: вулиця Шевченка, 73.

Отримати допомогу зможуть внутрішньо переміщені особи, які прибули до приймаючої громади не більше ніж 30 днів тому.

Для отримання набору необхідно відповідати хоча б одному з наведених критеріїв вразливості:

— особа з інвалідністю першої, другої або третьої групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства

— люди з тяжкими захворюваннями

— особи віком понад 60 років

— одинокі матері або батьки, опікуни неповнолітніх дітей чи осіб з інвалідністю

— багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми

— жінки в період вагітності та матері з дітьми віком до трьох років

— домогосподарства, які втратили джерело доходу через війну

Для проходження реєстрації необхідно мати при собі:

оригінал паспорта

ідентифікаційний код

довідку внутрішньо переміщеної особи, видану не раніше ніж 30 днів тому

номер рахунку у форматі IBAN

документи, які підтверджують вашу належність до однієї з вразливих категорій

довідку ОК-5 або ОК-7 (про страховий стаж)

Карітас Полтава закликає всіх, хто підпадає під умови програми, не зволікати з реєстрацією і скористатися можливістю отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

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