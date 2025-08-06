Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна отримати від благодійного фонду "Карітас" у декількох населених пунктах, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні фонду у Фейсбук.
"Карітас" розпочинає новий етап гуманітарної підтримки для внутрішньо переміщених осіб, які прибули до нових громад у липні 2025 року. У межах проєкту "Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни на територіях України" оголошено реєстрацію на отримання транзитних продуктових наборів.
Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області будуть надані відповідно до графіка — у середу, шостого серпня:
- у селищі Шишаки видача відбудеться об 11:00 у приміщенні адміністративної будівлі соціального забезпечення за адресою: вулиця Кирила Осьмака, 56/1.
- у селищі Велика Багачка — о 13:00 в адміністративній будівлі за адресою: вулиця Шевченка, 73.
Отримати допомогу зможуть внутрішньо переміщені особи, які прибули до приймаючої громади не більше ніж 30 днів тому.
Для отримання набору необхідно відповідати хоча б одному з наведених критеріїв вразливості:
— особа з інвалідністю першої, другої або третьої групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства
— люди з тяжкими захворюваннями
— особи віком понад 60 років
— одинокі матері або батьки, опікуни неповнолітніх дітей чи осіб з інвалідністю
— багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми
— жінки в період вагітності та матері з дітьми віком до трьох років
— домогосподарства, які втратили джерело доходу через війну
Для проходження реєстрації необхідно мати при собі:
- оригінал паспорта
- ідентифікаційний код
- довідку внутрішньо переміщеної особи, видану не раніше ніж 30 днів тому
- номер рахунку у форматі IBAN
- документи, які підтверджують вашу належність до однієї з вразливих категорій
- довідку ОК-5 або ОК-7 (про страховий стаж)
Карітас Полтава закликає всіх, хто підпадає під умови програми, не зволікати з реєстрацією і скористатися можливістю отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.
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