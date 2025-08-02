Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві організовані у спеціально облаштованому пункті.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються благодійною організацією Карітас у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні організації на сторінці в Фейсбук.

Ця ініціатива спрямована на підтримку людей, які потребують додаткової турботи та допомоги в умовах складної соціально-економічної ситуації.

Програма надання обідів реалізується безкоштовно та охоплює дві основні категорії осіб, що мають право на участь:

люди з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи, що мають відповідні підтверджуючі документи;

самотні громадяни похилого віку, яким виповнилося 60 років і більше.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві організовані у спеціально облаштованому пункті за адресою: місто Полтава, вулиця Семена Антонця (колишня Балакіна), будинок 24. Видача обідів відбувається щодня з 13:00 до 14:00.

Щоб стати учасником програми, необхідно пройти попередню реєстрацію. Для цього потрібно подати оригінали таких документів:

— паспорт громадянина України;

— ідентифікаційний код;

— довідка або посвідчення, що підтверджує належність до однієї з зазначених категорій (наприклад, пенсійне посвідчення, довідка МСЕК тощо).

Особливу увагу організатори звертають на те, що участь у програмі доступна тільки для нових заявників або для тих, хто не отримував гарячі обіди після травня дві тисячі двадцять четвертого року. Якщо людина вже скористалася цією послугою у червні або липні поточного року, повторна реєстрація не передбачена.

Усіх охочих закликають дотримуватись умов участі, приходити до пункту вчасно, не затримуватись і поважати роботу організаторів та волонтерів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: перелік послуг, які нададуть безкоштовно.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Полтаві: переселенцям полегшать життя, з'явиться корисне нововведення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві: коли можна скористатися можливістю.