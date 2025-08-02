Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве предоставляются благотворительной организацией Каритас в виде горячих обедов, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении организации на странице Фейсбук.
Эта инициатива направлена на поддержку людей, нуждающихся в дополнительной заботе и помощи в условиях сложной социально-экономической ситуации.
Программа предоставления обедов реализуется бесплатно и включает две основные категории лиц, имеющих право на участие:
- люди с инвалидностью I, II или III группы, имеющие соответствующие подтверждающие документы;
- одинокие пожилые граждане, которым исполнилось 60 лет и старше.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве организованы в специально обустроенном пункте по адресу: город Полтава, улица Семена Антонца (бывшая Балакина), дом 24. Выдача обедов ежедневно с 13:00 до 14:00.
Чтобы стать участником программы, необходимо пройти предварительную регистрацию.
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
— справка или удостоверение, подтверждающее принадлежность к одной из указанных категорий (например, пенсионное удостоверение, справка МСЭК и т.п.).
Особое внимание организаторы обращают на то, что участие в программе доступно только для новых заявителей или для тех, кто не получал горячие обеды после мая две тысячи двадцать четвертого года. Если человек уже пользовался этой услугой в июне или июле текущего года, повторная регистрация не предусмотрена.
Всех желающих призывают соблюдать условия участия, приходить в пункт вовремя, не задерживаться и уважать работу организаторов и волонтеров.
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