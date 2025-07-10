Очікується, що вже у 2025 році переселенців чекає нововведення і їм буде легше знайти безкоштовне житло для ВПО в Полтаві та інших регіонах

Триває активна робота над нововведеннями, щоб полегшити пошук безкоштовного житла для ВПО в Полтаві та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив Павло Фролов, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав переселенців, під час воркшопу, присвяченого прозорій інвентаризації житла та антикорупційному контролю.

Наразі розпочато масштабну перевірку об’єктів нерухомості, які можуть бути використані для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. До потенційних варіантів входять гуртожитки, санаторії, бази відпочинку та інші приміщення, що можуть бути пристосовані для комфортного проживання.

Основна увага приділяється об'єктам, які мають офіційно підтверджений правовий статус і перебувають на державному обліку. Усі такі будівлі проходять оцінку технічного стану з боку спеціальних комісій при обласних військових адміністраціях.

На основі цієї перевірки буде створено єдиний державний реєстр безкоштовного житла для ВПО в Полтаві та інших регіонах України, придатного для тимчасового проживання. У реєстрі можна буде переглядати характеристики житла, зокрема його технічний стан, розташування та інші важливі параметри. Очікується, що вже у 2025 році переселенці зможуть самостійно обирати доступне безкоштовне житло для ВПО в Полтаві та інших регіонах.

Держава також враховуватиме не лише вже зафіксовані приміщення, а й потенційні об’єкти незалежно від форми власності — як державні чи комунальні, так і ті, що потребують реконструкції або переобладнання.

Окрім створення реєстру, розробляється інтерактивна карта, яка міститиме оновлену інформацію про доступне житло для переселенців. Паралельно ведеться діалог з міжнародними партнерами, які готові надавати фінансову та технічну підтримку у відновленні й підготовці житлового фонду.

Джерело: Судово-юридична газета.

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