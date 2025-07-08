Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на неопалювальний період обчислюються на основі доходів домогосподарства.

У липні 2025 року багато українських родин помітили зменшення розміру житлових субсидій для пенсіонерів у Полтавській області та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у поясненні ПФУ.

Передусім варто розуміти, що субсидія для пенсіонерів у Полтавській області розраховується поетапно відповідно до сезону. Зокрема:

неопалювальний період триває з 1 травня по 30 вересня;

опалювальний період — з 1 жовтня по 30 квітня.

Відповідно, на літній період сума зменшується, адже не враховуються витрати на опалення, які традиційно є найбільш витратними у зимові місяці.

Чому змінилася сума?

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області на неопалювальний період обчислюються на основі доходів домогосподарства за попередній календарний рік, а також пенсійного забезпечення станом на березень поточного року. Якщо протягом цього часу зросли доходи (наприклад, відбулася індексація пенсій або збільшення інших видів соціальних виплат), це напряму вплинуло на зменшення суми допомоги.

Крім того, на новий сезон її можуть автоматично перепризначити. Проте не всі родини отримують її без додаткової перевірки — частина українців може отримати відмову у наданні державної допомоги.

У яких випадках можуть відмовити у допомозі:

Наявність депозитного рахунку з сумою понад 100 тис. грн.

Здійснення великої покупки на понад 50 тис. грн протягом останніх 12 місяців.

Власність нового транспорту: якщо один із членів родини має авто, якому менше 5 років, окрім мопеда або причепа.

Наявність декількох одиниць транспорту, вік яких понад 15 років.

Борг за комунальні послуги: якщо прострочка перевищує 3 місяці, а сума боргу — понад 680 грн.

Відсутність доходів у працездатних членів родини або середньомісячний дохід нижчий за мінімальну зарплату.

Що робити в разі відмови?

Якщо ви отримали відмову або помітили суттєве зменшення допомоги, варто звернутися до найближчого управління соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для з’ясування причин та, за потреби, — подати нову заяву з додатковими документами, які підтверджують вашу вразливість.

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