Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на неотапливаемый период исчисляются на основе доходов домохозяйства.

В июле 2025 года многие украинские семьи заметили уменьшение размера жилищных субсидий для пенсионеров в Полтавской области и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в пояснении ПФУ.

Прежде всего, следует понимать, что субсидия для пенсионеров в Полтавской области рассчитывается поэтапно в соответствии с сезоном. В частности:

неотапливаемый период длится с 1 мая по 30 сентября;

отопительный период – с 1 октября по 30 апреля.

Соответственно, на летний период сумма уменьшается, ведь не учитываются расходы на отопление, традиционно наиболее затратные в зимние месяцы.

Почему изменилась сумма?

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на неотапливаемый период исчисляются на основе доходов домохозяйства за предыдущий календарный год, а также пенсионного обеспечения на март текущего года. Если в течение этого времени выросли доходы (например, произошла индексация пенсий или увеличение других видов социальных выплат), это напрямую повлияло на уменьшение суммы пособия.

Кроме того, на новый сезон его могут автоматически переназначить. Однако не все семьи получают ее без дополнительной проверки – часть украинцев может получить отказ в предоставлении государственной помощи.

В каких случаях могут отказать в помощи:

Наличие депозитного счета с суммой более 100 тыс. грн.

Совершение крупной покупки более чем на 50 тыс. грн за последние 12 месяцев.

Собственность нового транспорта: если у одного из членов семьи есть авто, которому меньше 5 лет, кроме мопеда или прицепа.

Наличие нескольких единиц транспорта, возраст которых больше 15 лет.

Долг за коммунальные услуги: если просрочка превышает 3 месяца, а сумма долга – более 680 грн.

Отсутствие доходов у трудоспособных членов семьи или среднемесячный доход ниже минимальной зарплаты.

Что делать в случае отказа?

Если вы получили отказ или заметили существенное уменьшение помощи, следует обратиться в ближайшее управление социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) для выяснения причин и, при необходимости, — подать новое заявление с дополнительными документами, подтверждающими вашу уязвимость.

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